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Giriş Tarihi: 6.06.2026 21:18 Son Güncelleme: 6.06.2026 22:05

Nevzat Bahtiyar ve eşinin akrabaları arasında kavga çıkmıştı: 14 şüpheli hakkında karar verildi

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın yakınlarıyla eşinin akrabaları arasında geçtiğimz gün sopalı, taşlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada, Bahtiyar’ın yeğeni ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Nevzat Bahtiyar ve eşinin akrabaları arasında kavga çıkmıştı: 14 şüpheli hakkında karar verildi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde Narin Güran olayında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın yakınlarıyla eşinin akrabaları arasında sopalı, taşlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B'nin (21) yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

14 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

14 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

#NEVZAT BAHTİYAR #NARİN GÜRAN #DİYARBAKIR

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Nevzat Bahtiyar ve eşinin akrabaları arasında kavga çıkmıştı: 14 şüpheli hakkında karar verildi
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