Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 28 Aralık 2024'te görülen duruşmasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay nihai kararını dün verdi. Amca, anne ve ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Narin Güran'ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar hakkındaki 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen kararsa bozuldu. Halen cezaevinde tutuklu olan Nevzat Bahtiyar, öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanacak.