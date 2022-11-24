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Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:37 Son Güncelleme: 24.11.2022 16:38

New York Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın New York'ta Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

New York gezilecek yerler arasında yüksek gökdelenler ve şehrin göbeğindeki görkemli parkları oldukça ilgi çeker. Amerika’yı ziyaret etmeyi düşünen kişilerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında New York’ta gezilecek yerler ilk sıralarda gelir. Özellikle New York’ta ne yapılır sorusunun yanıtı tatili en iyi şekilde geçirmek için önem taşır. Yazın ve kışın New York’ta ne yapılır, gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler, 1 günde gezilir mi sorularını sizler için araştırdık.

New York Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın New York’ta Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

New York gezilecek yerler Amerika tatilcilerinin gezi rehberlerinde önemli bir yer tutar. Bu bakımdan New York'a hangi ayda gidilir sorusunun yanıtı tatilin kusursuz geçmesi açısından önemlidir. Bunun yanına New York kaç günde gezilir sorusuna ise gezilecek yerlerin sayısına göre yanıt verilir. Çünkü New York dünyanın büyük şehirleri arasında yer alır. Yazın ve kışın New York'ta ne yapılır, gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler, 1 günde gezilir mi sorularının tüm yanıtları yazımızda.

New York Gezilecek Yerler

Görkemli gökdelenleri ile bilinen New York metropoliten şehirler arasında yer alır. Son derece ilgi çeken müzeleri, kalabalık caddeleri ve büyüleyici birçok şovu ile öne çıkan New York şehri hemen herkesin görmek isteyebileceği yerler arasında bulunuyor. Dünyanın en renkli şehirleri içerisinde yer alan New York'ta sınırsız eğlence ve aktivite imkanı bulunuyor. Aynı zamanda Amerika için önemli iş ve ticaret şehirlerinden biri olduğu söylenebilir. Şehirde gezilmesi gereken yerler arasında özellikle şunlar ilk sıralarda yer alır:

  • Statue of Liberty
  • Ellis Adası
  • Empire State Building
  • Brooklyn Bridge
  • Rockefeller Center Top of the Rock
  • Central Park
  • Times Sqare
  • Broadway
  • Metropolitan Museum of Art
  • St. Patrick's Cathedral

En çok ziyaret edilen yerler arasında bulunur. Son derece etkileyici birçok gezilecek noktası bulunan New York bir günde gezilmesi mümkün olmayan şehirlerden biridir.

Yazın ve Kışın New York'ta Ne Yapılır?

New York dünyanın gözde şehirlerinden biri olarak öne çıkar. Büyük bir şehir olmasının yanında son derece kalabalık bir şehirdir. Bunun yanında şehirde gezilebilecek birçok yer bulunur. Eğlenceli mekanları olan bu şehirde hem yazın hem de kışın birçok aktivite bulunur. Yaz aylarında ve bahar mevsimlerinde Central Park yürüyüş ve spor için son derece ideal yerler arasındadır.

Kış aylarında da yine Central Park içerisinde yer alan buz pistlerinde eğlenceli vakit geçirmek mümkün olabilir. Her mevsim şehir turu yapılabilir. Yaz ve bahar mevsimlerinde Brooklyn turu oldukça ilgi çeker. Bunun yanında şehirdeki müzeleri gezmek için belirli bir zaman dilimine gerek bulunmaz. Her mevsim müzeleri gezmek mümkün olur. Feribot ile Ellis Adası, Lady Liberty ziyaretleri yapılabilir.

New York'ta Fotoğraf Çekilecek Yerler?

Fotoğraf çekme konusunda zengin manzara seçenekleri sunan New York'ta ilk seçenekler arasında Central Park ilk sırada gelir. Bunun yanında Brooklyn Köprüsü de fotoğraf çekmek için ideal mekanlar arasındadır. Kış aylarında özellikle kar manzaraları çekmek için şehrin her yerini turlamak mümkündür.

New York'un en meşhur caddesi olan 5th Avenue fotoğraflanabilecek yerler arasında bulunur. The High Line fotoğraf çekimi için ideal olabilecek mekanlardan biridir. Dört mevsim şehrin hemen her yerinde farklı fotoğraflar çekmek mümkündür.

New York Kaç Günde Gezilir?

New York çok büyük bir şehirdir ve bir günde gezilmesi mümkün değildir. Yalnızca Central Park bile bir günde gezilmesi kolay olmayan bir alandır. Oldukça geniş ve büyük olan bu şehir gezilmek isteniyor ise en az birkaç hafta şehirde konaklama gerekir.

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New York Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın New York'ta Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?
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