New York’ta Cumhuriyet resepsiyonu: Türkiye’nin 7 bölgesinden eşsiz fotoğraflar sergilendi

Cumhuriyet resepsiyonuna Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yabancı misyon temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı. Saygı duruşunun ardından ABD milli marşı ile İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama mesajı dev ekrandan aktarıldı. Programda konuşan Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Milli Mücadele'ye atıf yaparak, "Şimdi anlatmak kolay ama o günden bugüne Cumhuriyet'imiz, uluslararası arenada hak ettiği yeri, geçmişten aldığı güçle almıştır. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir olduğumuz zaman dağları deliyoruz." diyerek birlik, beraberlik mesajı verdi.

ETKİN VE ETKİLİ BİR AKTÖR TÜRKİYE

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda Hariciye Teşkilatının kuruluşunun 500. yılına denk geldiğini belirterek, Türkiye'nin, uluslararası siyasette, tam bağımsız, gündem belirleyen, oyun kurucu, etkin ve etkili bir aktör konumuna eriştiğini söyledi. "Türkiye'nin uluslararası toplum nezdindeki itibarı ve itimadı sayesinde çatışmaların çözümü ve arabuluculuk alanlarında oynadığı rol takdirle karşılanmaktadır." diyen Özgür, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Cumhuriyet'imiz yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

ANADOLU GÜZELLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams da Türkiye Cumhuriyeti için daha da başarılı bir yüzyıl temennisinde bulunarak Türk toplumuna ABD'ye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti. Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve grubunun müzikleriyle katkı yaptığı gecede konuklar, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'e ait "Gizem Dolu Anadolu" isimli fotoğraf sergisini yakından izledi. Sergideki ilgi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Resul Çelik, "İki yılda ABD'deki 10'uncu sergim oldu. Çok güzel bir ortam vardı. Ünlü bir salonda Türkiyemizi temsil ederken çok güzel anlar yaşadım. Büyük bir keyif, büyük bir duygu içinde gelen misafirlere Türkiyemizin güzelliklerini gösterdik. Hedefim 197 ülkeyi fotoğraflamak. Bunu yapan ilk Türk vatandaşı olmak istiyorum. Ömrüm yeterse bu hedefe ulaşacağım. Şükürler olsun şu ana kadar dünyanın dört bir yanına ayak bastım. Sergide 7 bölgemizden çektiğim kareler var." dedi.