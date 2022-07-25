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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:08 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:08

NFC Nedir? Telefonda NFC Özelliği Ne İşe Yarar, Nasıl Açılır, Kapatılır Ve Okutulur?

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte internet kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle günümüzde Android cihazların hayatımızda büyük yer edinmesi, iletişim biçimlerini de değiştirmiştir. Telefonlarda yer alan uygulamalar ise, hayatımızı kolaylaştırma konusunda son derece önem arz etmektedir. Çok fazla bilinmese de telefonlarda bulunan NFC özelliği, oldukça pratiktir. Bu özelliği bilmeyen pek çok kişi, NFC nedir sorusuna yanıt arar. Peki, NFC Nedir? Telefonda NFC Özelliği Ne İşe Yarar, Nasıl Açılır, Kapatılır ve Okutulur? Hakkında merak edilenler bu yazımızda sizlerle.

NFC Nedir? Telefonda NFC Özelliği Ne İşe Yarar, Nasıl Açılır, Kapatılır Ve Okutulur?

İnternet, günümüzde hepimizin vazgeçilmezidir. Pek çok pratikliği bir arada bulunduran internet hemen her yerde kullanılır. Wifi ile veya mobil veri ile internete erişimin mümkün olduğu bu dönemde pek çok farklı özellikler de dikkat çekmiştir. Telefonlarda bulunan pek çok özellik ise, hayatımızı kolaylaştırması bakımından önemlidir. Teknolojinin ileri seviyede gelişmiş olması ise hayatımızı hızlandırıp, kolaylaştırmıştır. Telefonda bulunan çeşitli özellikler de bu konuda bize büyük fayda sağlamıştır. Bu özelliklerden birisi de NFC'dir. Pek çok kullanıcı tarafından bilinmeyen bu özellik, Android, Apple ve daha birçok cihazda bulunmaktadır. Çoğu kişi, bu özelliğin ne amaçla kullanıldığını bilmemektedir. Bu nedenle NFC nedir ve nasıl açılır soruları akla gelmiştir. Telefonlarda bulunan özellik NFC hakkında bilinmesi gerekenler...

NFC Ne Demek?

Hemen her telefon cihazında bulunan NFC, 'Near Field Communication' yani, Yakın Alan İletişim'inin kısaltımıdır. Bu özellik, telefonun yakınında bulunan bir cihazla temas etmeden iletişim kurmayı amaçlamıştır. Bu durumda NFC özelliğinde kablosuz internete ve mobil veri ağına gerek duyulmaz. Telefona 4 cm mesafede olan başka bir cihazla kablosuz bir şekilde bağlantı kurmak mümkün. Kurulan kablosuz bağlantıda ise gereken işlem temassız olarak yapılır. Akıllı telefonunun yakınında bulunan cihazlarla temassız olarak iletişim kurmayı amaçlayan bu özellik, herhangi bir ürete tabi tutulmaz.

NFC Ne İşe Yarar?

NFC ne demek sorusunun yanı sıra kullanım şekliyle birlikte ne işe yarar sorusu da önem kazanmıştır. NFC akıllı telefonlarda bulunan ve çok fazla bilinmeyen bir özelliktir. Cihazlar arasında iki yönlü bir bağlantı kuran bu özellik, iki cihazın basit komut bilgileri gönderip almasını sağlar. Bu özellikler cihazlar arasında kablosuz şekilde iletişim kurmayı amaçlar.

NFC özelliğinin sağladığı imkanlar sadece bununla da sınırlı değildir. Kredi veya banka kartınızın olduğu mobil bankacılık uygulamasında NFC ile işlem ayarlarını görmeniz mümkün. Ödeme yapacağınız noktadaki pos cihazında NFC desteği olduğunda, kartınızı kullanmadan temassız ödeme de yapabilirsiniz.

Telefonda NFC Nasıl Kullanılır?

Telefonda NFC özelliği nasıl kullanılır sorusunu merak eden pek çok kişi, bunun hakkında araştırma yapmıştır. Çoğu Android telefonda olsa da kimi zaman bazı telefonlarda bu özellik bulunmayabilir. Bunu kontrol etmek için Ayarlar, Bağlantılar ve Diğer Bağlantılar yolunu izleyebilirsiniz. Pek çok kişi NFC özeliği nedir sorusuyla birlikte, telefonda kullanım şekli hakkında bilgi sahibi olmak ister.

NFC kullanımı için bir güç kaynağına ihtiyaç duyulur. NFC ile telefonunuzda yapabileceğiniz pek çok özellik bulunur. Telefon numarası alma veya gönderme, fotoğraf-belge alma veya gönderme, başkasının telefonunda uygulama açma, ödeme yapma şeklinde çeşitlilik göstermiştir.

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NFC Nedir? Telefonda NFC Özelliği Ne İşe Yarar, Nasıl Açılır, Kapatılır Ve Okutulur?
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