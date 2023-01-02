Nice mutlu yıllara Türkiyem

2023'le birlikte Türkiye'nin yeni yüzyılının da selamlandığı 31 Aralık gecesi Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapıldı. İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde coşku tavan yaptı. Geniş güvenlik önlemleri ve kontroller ülkenin dört bir yanında yılbaşı gecesinin huzur içinde geçmesini sağladı. Megakent İstanbul Emniyet tarafından 10 bin kamerayla izlendi.SABAH ekiplerinin konuştuğu vatandaşlardan Nazlı Çiçek "Yeni yüzyılımız ülkemiz için başarı ve mutluluk getirsin. Bugünün bende çok ayrı bir anlamı da var, hem doğum günümü hem de yeni yılı birlikte kutluyorum" dedi. Antalya'da yaz-kış denize girenler grubu, 2023'ü de Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı. Hava sıcaklığının 11, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceyi gösterdiği kentte 35 kişilik grup, sahilde yaktıkları ateş ile ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 10'dan geriye sayıp, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi.Şanlıurfa'da sıra gecesi eşliğinde eğlenen vatandaşlara Noel Baba kıyafetli görevli çiğ köfte yoğurdu. Trabzon'da gençler ve vatandaşlar meşale yakıp, kolbastı oynayarak 2023'ü karşıladı. Kolbastı oynayan vatandaşlardan Ömer Altun "Yeni yıla her zamanki gibi şehrimizin meydanında eğlenerek girdik. 2023 herkes için sağlıklı ve huzurlu olsun" dedi. Gaziantep'te üniversite meydanında toplanan gençler yeni yıla meşale yakıp halay çekerek girdi. Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu havada vatandaşlar 2023'e yakılan dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde halaylar çekerek girdi. Hatay'da havai fişek gösterisiyle gece aydınlandı.Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erzurum Palandöken'de yeni yıla meşalelerle girildi. Gözde turizm merkezleri Bodrum ve Marmaris'tebinlerce kişi yılbaşı kutlamaları eşliğinde konserlerle eğlencenin tadını çıkardı. Bodrum'a yılbaşı günü 15 bin araç Bodrum'a giriş yaptı.