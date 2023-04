Nicolas Cage Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Nicolas Cage’in En İyi Filmleri

Nicolas Cage filmleri uzun zamandır dünya çapında sesini duyurmuş filmlerdir. Ülkemizde de en az bir filmini seyreden mutlaka vardır. En çok izlenen Nicolas Cage filmleri diye baktığımız zaman liste kalabalık olacaktır. Peki o zaman Nicolas Cage'in en iyi filmleri nelerdir? Bu sorunun cevabı için haberimizin devamına inebilir ve Nicolas Cage filmleri için oluşturduğumuz listeye ulaşabilirsiniz.

IMDB Puanlarına Göre En İyi Nicolas Cage Filmleri

Nicolas Cage, Altın Küre ve Oscar ödüllerine sahip bir oyuncudur. Hâl böyle olunca da IMDB puanlarını göz önünde bulundurarak Cage'in en iyi filmlerini sizler için derledik.

1. Red Rock West (Red Rock Kasabası - 1993) – IMDB Puanı 7.0

Michael adındaki sıradan bir adamın, Red Rock adlı bir kasabaya gelip girdiği bir barda iş teklifi almasıyla hayatı değişir. Barın sahibi onun bir tetikçi olduğunu zanneder. Teklif ettiği iş karısını öldürmesidir.

2. Wild at Heart (Vahşi Duygular - 1990) – IMDB Puanı 7.2

Lula ve Sailor birbirlerine karşı koyulmaz derecede aşık bir çifttir. Bir gün Sailor tutuklanır. Hapishaneden çıktığında Lula ile Kalifornia'ya doğru yola çıkar. Ama peşlerindeki özel dedektif ve kiralık katilden bir haberdirler.

3. Face/Off (Yüz/Yüze - 1997) – IMDB Puanı 7.2

Sean Archer, sıkı bir FBI ajanıdır ve halen ölen oğlu Micheal'ın yasını tutmaktadır. Archer, oğlunun katilinin, yeminli bir düşman, güçlü bir suçlu olan Castor Troy olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden Castor'ın peşine düşer.

4. Matchstick Men (Üç Kâğıtçılar - 2003) – IMDB Puanı 7.3

Dolandırıcı olan Roy ile ortağı Frank, su arıtma cihazlarıyla bir dolandırıcılık sistemi kurmuşlardır. İnsanlar, bu su arıtma filtrelerinin değerinin on katını ödeyerek satın alıp bazı ödüller kazanmayı hayal etseler de bir şey kazanmak mümkün değildir.

5. Raising Arizona (1987) – IMDB Puanı 7.3

Sürekli olarak suç işleyen ve her seferinde hapse düşen Hi McDonnough bir gün her defasında resmini çeken kadın polise evlenme teklif eder. Ancak bu gerçekleşirse suç işlemekten vazgeçeceğine söz verir. Fakat işler hiç de düşündüğü gibi olmayacaktır.

6. The Rock (Kaya - 1996) – IMDB Puanı 7.4

Bir grup asi deniz komandosu, kimyasal silahlarla birlikte Alcatraz adasını ele geçirir ve turistleri rehin alırlar. Onları durdurabilecek iki kişi, Alcatraz'dan kaçabilmiş tek mahkum (Sean Connery) ve bir kimyasal silah uzmanı (Nicolas Cage) zamana karşı ölümcül bir mücadeleye girişirler.

7. Leaving Las Vegas (Elveda Las Vegas - 1995) – IMDB Puanı 7.5

Yazar olarak kıt kanaat geçimini sağlamaya çalışan Ben Anderson, bir gün karısının çocuğunu da yanına alıp terk ettiğini görür. Zaten içki ile sorunları olan Ben, şimdi de Las Vegas'tadır ve yine alkol problemleri yaşamaktadır. Ancak, hayatına giren Sara adındaki bir kadın her şeyi değiştirecektir.

8. Lord of War (Savaş Tanrısı - 2005) – IMDB Puanı 7.6

Dünyaca bilinen bir silah taciri olan Yuri Orlov, büyük ordulara ve diktatörlere silah pazarlamaktadır. Yuri en sonunda bir aile kurar. Ancak ailesi onun bu işi yaptığını bilmez. Bir nakliye şirketinin sahibi zannederler.

9. Kick-Ass (Göster Gününü - 2010) – IMDB Puanı 7.6

Filmde, çizgi romanda süper kahramanlara ilgi duyan Dave Lizewski (Aaron Johnson) isimli sıradan bir gencin süper kahraman olmaya karar vermesi ile yaşananlar anlatılıyor.

10. Adaptation (Tersyüz - 2002) – IMDB Puanı 7.7

Charlie Kaufman, The Orchid Thief'ı Hollywood kitabını senaryolaştırmaya uğraşmaktadır. Fakat bir türlü senaryosunda yeni adımlar atamaz. Geçen her gün Charlie'nin biraz daha kaybolmasına ve kendi başını belaya sokmasına yol açacaktır.

Nicolas Cage Kimdir?

Akrabalarının etkisiyle oyuncu olmak isteyen Nicolas Cage'in ilk performansını 1983'te amcasının Rumble Fish filminde canlandırdığı rol ile görüyoruz. Sinema sektörüne attığı bu adımdan sonra ise adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri haline geldi. Romantik komediden dram türüne, bilim kurgudan aksiyon filmlerine kadar çeşitli filmlerde öncü roller üstlendi. Leaving Las Vegas filminde canlandırdığı alkolik karakter ile de Oscar ödülüne layık görüldü.