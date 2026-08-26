Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de acı olay! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:10

Niğde’de acı olay! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Niğde'de meydana gelen olay yürekleri burktu. Elektrik direğinde çalışma yapan 18 yaşındaki genç akıma kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Niğde’de acı olay! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, Sazlıca beldesinde bir madencilik firmasına ait elektrik direklerinde yürütülen onarım çalışması sırasında meydana geldi. Direğe çıkan S.C.A., çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. S.C.A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİĞDE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de acı olay! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA