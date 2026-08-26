Niğde’de acı olay! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Sazlıca beldesinde bir madencilik firmasına ait elektrik direklerinde yürütülen onarım çalışması sırasında meydana geldi. Direğe çıkan S.C.A., çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.