Niğde’de acı olay! Yaşlı karı koca evlerinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz teknik ekipleri sevk edildi. Kale Mahallesi Kilise Sokak'ta bulunan Naime Kılıç Apartmanı'nın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Emine Şahiner (64) ve Necati Şahiner (75) adlı karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberin duyulmasının ardından hayatını kaybeden çiftin yakınları olay yerine gelerek apartman önünde sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emine Şahiner ve Necati Şahiner'in kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.