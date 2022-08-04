Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de çok acı olay: 14 yaşındaki Sudenaz Buldak barajda boğuldu!
Giriş Tarihi: 4.8.2022 16:32 Son Güncelleme: 4.8.2022 16:33

Niğde'de çok acı olay: 14 yaşındaki Sudenaz Buldak barajda boğuldu!

Niğde'de yürekleri yakan bir olay yaşandı... Serinlemek için baraj gölüne giren Sudenaz Buldak (10), kurtarılamadı...

DHA
Niğde’de çok acı olay: 14 yaşındaki Sudenaz Buldak barajda boğuldu!

Acı olay, Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki Bahçeli Baraj Gölü'nde meydana geldi. Kardeşi ve arkadaşıyla baraja gelen Sudenaz Buldak, serinlemek için göle girdi. Sudenaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi, eve giderek babasına haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılan Sudenaz Buldak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sudenaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KPSS iptal mi edildi açıklaması ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi! ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi?
Jet soruşturma sonrası KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! Yeni KPSS ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA | Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatıldı
Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, memleketi ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
SON DAKİKA: KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: Yeni KPSS takvimi ne zaman?
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de çok acı olay: 14 yaşındaki Sudenaz Buldak barajda boğuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA