Niğde’de dolu dolu 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştiriliyor

Niğde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yoğun bir kutlama programı gerçekleştiriliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 13 Temmuz'da "Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı" programı ile başladı. 15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı için 13 Temmuz'da Niğde Valiliği önümde toplanıldı. Zirve tırmanışı gerçekleştiren ekip Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılan ilk törenin ardından Niğde Şehitliğine yürüyüş gerçekleştirdi ve tırmanışların başlayacağı kamp alanına hareket etti. Demirkazık dağı eteğinde bulunan Sokullu Pınarı Kamp alanına geçen ekip burada şehitlerin adları tek tek okunarak 15 Temmuz yoklaması yapıldı. 14 Temmuz Pazar günü sabah 04.00'de zirve tırmanışının startı verildi. Sırasıyla 3562 rakımlı Karasay Zirvesi, 3551 rakımlı Eznevit Zirvesi ve 3723 rakımlı Emler Zirvesine tırmanış gerçekleştirildi ve her zirveye de şehitlerimizin anısına şanlı bayraklarımız dikildi.

OFF-ROAD AKDENİZ KUPASI

Niğde Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte "Akdeniz Off-Road Kupası" yarışları düzenleyecek. 13-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yarışlara, çok sayıda off-road tutkunu ile birlikte ülke genelinden yaklaşık 40 pilot, 6 farklı etabı geçerek kupa için mücadele ettiler.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği bugün saat 10.00'da il protokolü, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Niğde Şehitliğinde şehit kabirleri ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında şehitlerimiz içinde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

FOTOĞRAF SERGİSİ

15 Temmuz günü bir başka etkinlik ise Niğde Şehir Merkezinde saat 11.00'de Şadırvan Park'ta gerçekleştirildi. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İl protokolü ve çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından Merkez Dışarı Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif, hatmi şeriflerin duaları yapıldı. Daha sonra şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ ÖMER HALİSDEMİR, KABİR ZİYRETİ

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olan ve Darbeci General Semih Terziyi vurarak komutanlığı ele geçirmesini önleyen ve darbenin seyrini değiştiren Niğdeli Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaret edilecek. Saat 18:00 de gerçekleştirilecek olan ziyarete il protokolü ile il dışından gelen yüzlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor. Ziyarette Ömer Halisdemir'in kabrinde anma programı düzenlenerek Kur'an-ı Kerim okunacak ve tüm şehitlerimiz için dualar edilecek.

KONSER VE ŞİİR DİNLETİSİ

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Niğde Valiliği yerleşkesinde Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Agah'ın konseri ve ünlü şair ve sunucu İbrahim Sadri de şiir dinletisi sunacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.13'te camilerden selaların okunmasıyla son bulacak.