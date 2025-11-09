Niğde’de feci kaza! 2 Kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Niğde Evleri çevre yolu mevkinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada Mustafa Menzilciler (16) Muhammet Hamza Çevik (17) hayatını kaybederken, Ahmet Göngör (17), yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Omer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.