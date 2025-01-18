Niğde’de feci kaza: 2 ölü

Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. S.G. idaresindeki otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Çavdarlı köyü yol ayrımında D.S'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler S.G. ve D.S. hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Y.Ş. ağır yaralandı. Y.Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesetler, otopsi için morga götürüldü.