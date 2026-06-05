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Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:41

Niğde'de feci kaza: Hafif ticari araç ile kamyonet birbirine girdi! 6 yaralı

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Yelatan mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA
Niğde’de feci kaza: Hafif ticari araç ile kamyonet birbirine girdi! 6 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, 51 HF 313 plakalı hafif ticari araç ile Karayolları ekiplerine ait araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NİĞDE

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Niğde'de feci kaza: Hafif ticari araç ile kamyonet birbirine girdi! 6 yaralı
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