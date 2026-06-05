Niğde’de feci kaza: Hafif ticari araç ile kamyonet birbirine girdi! 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 51 HF 313 plakalı hafif ticari araç ile Karayolları ekiplerine ait araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör