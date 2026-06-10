Niğde’de feci kaza! Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savruldu! ’Annem, günlerdir hastanede...’

'SADECE BİZİM AİLEMİZİN DEĞİL, TRAFİKTEKİ HERKESİN MESELESİDİR'

Kendilerini en çok yaralayan konunun, annesine yaya geçidinde çarparak yaralanmasına neden olan sürücünün serbest bırakılması olduğunu dile getiren Yener, "Bu, bizi ve tüm ailemizi kahretmektedir. Annem bir tarafta yaşam mücadelesi verirken, buna neden olan şüpheli ise özgürlüğüne devam ediyor. Bir evlat olarak bunu anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyorum. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmek istemiyoruz ancak bu kazanın sonuçları bizim için son derece ağır oldu. Soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekiyor.