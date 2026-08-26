Niğde’de gıda zehirlenmesi şüphesi! İki ayrı işletmede aynı yemek yendi: 41 çalışan hastanelik oldu!

İNCELEME BAŞLATILDI

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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