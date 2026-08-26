Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de gıda zehirlenmesi şüphesi! İki ayrı işletmede aynı yemek yendi: 41 çalışan hastanelik oldu!
Giriş Tarihi: 26.08.2026 15:42

Niğde’de gıda zehirlenmesi şüphesi! İki ayrı işletmede aynı yemek yendi: 41 çalışan hastanelik oldu!

Niğde’de iki ayrı işletmede, aynı yemek firmasından alınan yemekten yiyen 41 kişi kabusu yaşadı. Bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Niğde’de gıda zehirlenmesi şüphesi! İki ayrı işletmede aynı yemek yendi: 41 çalışan hastanelik oldu!
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Niğde'de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.

41 İŞÇİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan 41 işçi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİĞDE

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Niğde’de gıda zehirlenmesi şüphesi! İki ayrı işletmede aynı yemek yendi: 41 çalışan hastanelik oldu!
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