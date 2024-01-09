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Giriş Tarihi: 9.1.2024 15:09

Niğde'de iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında iskeleden düşen kalıp işçisi Bilal Kılıç (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Niğde’de iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrikada meydana geldi. Fabrika inşaatında kalıp işçisi olarak çalışan Bilal Kılıç, iskelede çalışırken bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu, 7-8 metre yüksekten düşüp yaralandı.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, ağır yaralı olarak ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bilal Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bor Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

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Niğde'de iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
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