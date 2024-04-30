Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 30.4.2024 00:55 Son Güncelleme: 30.4.2024 00:56

Niğde’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Niğde’de Kayseri Yolu Edikli Kavşağında ışık donanımı iyi olmayan motosiklete otomobil çarptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Hayrettin YENEL
Niğde’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaza Niğde'de Kayseri Yolu Edikli Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ışık donanımı iyi olmayan ve plakası tespit edilemeyen bir motosiklete seyir halindeyken Kayseri yönünden Niğde yönüne seyreden Z. Ü. yönetimindeki otomobile arkadan çaptı. Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpmanın etkisi ile savrulan ve motosiklette yolcu olarak bulunduğu belirtilen 15 yaşındaki Hasan Yılmaz adlı genç feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Z.Ü. ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi ile, motosiklet sürücüsü T.Y. hafif yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA