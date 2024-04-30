Niğde’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaza Niğde'de Kayseri Yolu Edikli Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ışık donanımı iyi olmayan ve plakası tespit edilemeyen bir motosiklete seyir halindeyken Kayseri yönünden Niğde yönüne seyreden Z. Ü. yönetimindeki otomobile arkadan çaptı. Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpmanın etkisi ile savrulan ve motosiklette yolcu olarak bulunduğu belirtilen 15 yaşındaki Hasan Yılmaz adlı genç feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Z.Ü. ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi ile, motosiklet sürücüsü T.Y. hafif yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.