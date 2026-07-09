Niğde’de ormanda iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

POLİSTEN KAÇARKEN, TIR'IN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI

Bu sırada ormanda polisleri fark eden C.S., yaya olarak kaçmaya başladı. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen C.S.'ye şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı TIR çarptı. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan C.S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan C.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, kaza ve yaralama olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör