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Giriş Tarihi: 9.07.2026 08:50

Niğde'de ormanda iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Niğde'deki Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan O.K., ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Niğde’de ormanda iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Nar Mahallesi'ndeki Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. Ormanda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında O.K., karşı gruptan kimliği öğrenilemeyen bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alının O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda iki grup arasında çıkan kavgada O.K.'nin pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandığı olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda silahı C.S.'nin kullandığını belirledi. Ormanda saklandığı tespit edilen C.S.'nin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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POLİSTEN KAÇARKEN, TIR'IN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI

Bu sırada ormanda polisleri fark eden C.S., yaya olarak kaçmaya başladı. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen C.S.'ye şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı TIR çarptı. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan C.S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan C.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, kaza ve yaralama olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NİĞDE

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Niğde'de ormanda iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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