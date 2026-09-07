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Giriş Tarihi: 7.09.2026 21:46

Niğde’de otlatma kavgası: 5 yaralı

Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesinde vatandaşlar ile çobanlar arasında otlatma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA
Niğde’de otlatma kavgası: 5 yaralı
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Olay, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

#NİĞDE

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Niğde’de otlatma kavgası: 5 yaralı
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