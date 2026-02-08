Niğde’de silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çiftlik ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin aynalarının birbirine çarpmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı oldukları belirtilen ve içerisinde iki erkek ile bir kadının bulunduğu otomobil, tartıştıkları diğer aracı bir süre takip etti.

Takip sırasında şüpheli araçtan diğer otomobile silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan üç kişiden ikisi baş ve göğüs bölgelerinden vurularak ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan ve Çiftlik ilçesinde esnaflık yapan Hakan Çelik ile Çiftlik Belediye Başkanı'nın makam şoförü Abdullah Gündoğdu, sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan F.D. isimli kişi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından kaçan ve içerisinde iki erkek ile bir kadının bulunduğu belirtilen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.