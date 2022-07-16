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Giriş Tarihi: 16.7.2022 23:49 Son Güncelleme: 16.7.2022 23:50

Niğde'de tarla kavgası kardeş kanı akıttı

Niğde’de meydana gelen olayda bir kişi kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü.

HAYRETTİN YENEL
Niğde’de tarla kavgası kardeş kanı akıttı

Edinilen bilgiye göre, amca çocuklarının tarlasını icradan satın aldığı belirtilen M.Ş ile ağabeyi Y.Ş arasında tartışma çıktı. Y.Ş , tartıştığı kardeşine " Amcamızın tarlasını çocuklarına geri ver " dedi. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavga sırasında M.Ş, ağabeyi Y.Ş ye kafa attı. İki kardeş daha sonra yarıldılar. Y.Ş kardeşi M.Ş yi kavgadan sonra takip etti ve onu otomobilinin içerisinde tabanca ile vurarak öldürdü.

Aksaray- Keçikalesi yolu arasında yol kenarında kaza yapmış araç olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde kafasından vurulmuş bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Öldürülen kişinin M.Ş olduğu belirlendi. Bir süre önce iki kardeş arasında tartışma yaşandığının tespit edilmesinin ardından, jandarma ekipleri Y.Ş. yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

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Niğde'de tarla kavgası kardeş kanı akıttı
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