Niğde’de yarı yanmış erkek cesedi bulundu

2 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU

Ceset üzerinde yapılan kimlik incelesinde ailesi tarafından dün gece 01.00 sıralarında polise kayıp müracaatında bulunulan 56 yaşındaki Ali Andaç olduğu tespit edildi. Açık arazide yarı yanmış halde bulunan Ali Andaç adlı kişinin sık sık yarı yanmış halde bulunduğu mevkiye giderek arkadaşları ile birlikte alkol aldığı öğrenilirken, Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının olay ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.