Niğde’de yarı yanmış erkek cesedi bulundu

Niğde Merkez Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde bir erkek cesedi olduğunun ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
'KISMEN YANMIŞ CESET'
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, kısmen yanmış bir erkek cesedinin yerde yattığı tespit edildi.
2 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU
Ceset üzerinde yapılan kimlik incelesinde ailesi tarafından dün gece 01.00 sıralarında polise kayıp müracaatında bulunulan 56 yaşındaki Ali Andaç olduğu tespit edildi. Açık arazide yarı yanmış halde bulunan Ali Andaç adlı kişinin sık sık yarı yanmış halde bulunduğu mevkiye giderek arkadaşları ile birlikte alkol aldığı öğrenilirken, Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının olay ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.