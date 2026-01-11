Niğde’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Niğde’de kar tatili var mı?

Kent genelinde hava şartlarının zorlaşmasıyla birlikte eğitim-öğretim programında değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Niğde'de yarın okullar tatil mi sorusuna ilişkin kararın Valilik tarafından yapılacak duyuruyla belli olması bekleniyor.
NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Niğde Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Niğde de yer alıyor.