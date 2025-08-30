Niğde’de Yaşar Kaplan’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Açılışa Eski TBMM Başkanı ve hukuk profesörü Mustafa Şentop, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi, dualardan sonra tesisler resmen hizmete açıldı. Katılımcılar daha sonra kütüphane ve kadın yaşam merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
"Kadınlar ve gençler için özel bir alan"
Konuşmasında kültürel yatırımların önemine değinen Eski TBMM Başkanı ve hukuk profesörü Mustafa Şentop, "Yaşar Kaplan Kütüphanesi, Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir'in son beş yılda açtığı beşinci kütüphane. Aynı zamanda Dr. Müzeyyen Toker Hanımefendi'nin ismini taşıyan Kadın Yaşam Merkezi, Niğde'deki kadınlarımızın istifade edebileceği, kendilerini geliştirebileceği özel bir alan. Sayın Başkanımızı bu anlamlı hizmetleri dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.
NİĞDE VALİSİ CAHİT ÇELİK: "GELECEĞE BIRAKILAN GÜÇLÜ BİR MİRAS"
Niğde Valisi Cahit Çelik her iki yapının da şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bugün şehrimizin yarınlarına ışık tutacak, gönüllere değer katacak iki önemli eserin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu yapılar sadece birer bina değil; geleceğe bırakılan güçlü bir miras, bugünü anlamlı kılan hizmetlerdir." diye konuştu.
BAŞKAN ÖZDEMİR: "BEŞİNCİ KÜTÜPHANE, AMA EN ÖZELİ"
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projelerin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Bu, beş yıl içinde açtığımız beşinci kütüphane ama hem anlamı hem de işlevi açısından en güzeli. Yaşar Kaplan gibi değerli bir ismin burada yaşatılacak olması bizim için çok kıymetli. Aynı şekilde, Niğde'nin ilk kadın doktorlarından biri olan Dr. Müzeyyen Toker'in ismini taşıyan kadın yaşam merkezimiz de kadınlarımıza ilham verecek, onların sosyal hayata daha güçlü katılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.