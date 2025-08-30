Niğde’de Yaşar Kaplan’ın adı kütüphanede yaşatılacak

BAŞKAN ÖZDEMİR: "BEŞİNCİ KÜTÜPHANE, AMA EN ÖZELİ"



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projelerin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Bu, beş yıl içinde açtığımız beşinci kütüphane ama hem anlamı hem de işlevi açısından en güzeli. Yaşar Kaplan gibi değerli bir ismin burada yaşatılacak olması bizim için çok kıymetli. Aynı şekilde, Niğde'nin ilk kadın doktorlarından biri olan Dr. Müzeyyen Toker'in ismini taşıyan kadın yaşam merkezimiz de kadınlarımıza ilham verecek, onların sosyal hayata daha güçlü katılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.