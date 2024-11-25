Niğde’deki çifte cinayetin zanlıları karı koca tutuklandı

Aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan otomobil tamircisi Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın'ın (48) için başlatılan arama çalışmaları sonucunda her ikisinin de araçlarının Bor İlçesi TOKİ Mahallesinde bir apartmanın önünde olduğu tespit edilmişti. Apartmanın bodrum katında bir dairede oldukları bilgisi üzerine polis tarafından eve girilmiş ve Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cansız bedenleri bulunmuştu.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube, Cinayet Büro personeli ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmanın ardından aynı apartmanda oturdukları belirlenen cinayet şüphelileri Suat Hızar eşi Feriha Hızar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yer gösterme işlemi sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet kelepçe, gömülü vaziyette bulundu.

Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın (48)

Cinayet şüphelileri Suat Hızar ve Feriha Hızar Emniyetteki işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edildiler. Cumhuriyet Savcısı tarafından cinayet şüphelilerinin sorgulamalarının yapılmasının ardından, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Tutuklanan cinayet şüphelilerinin evli oldukları ve olayın gerçekleştiği apartmanda yaşadıkları öğrenildi.