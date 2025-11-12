Niğde’ye şehit ateşi düştü

Türkiye'ye dönüş için Azerbaycan'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan'ın doğusunda kalkıştan bir süre sonra düştü. Olayın ardından bölgeye Gürcistan'dan ve Türkiye'den arama kurtarma ekipleri sevk edilerek her iki ülke yetkilileri kaza ile ilgili koordineli çalışma başlattı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan ilk açıklamada ise uçakta 20 askeri personel bulunduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek şehitlere rahmet diledi ve soruşturmanın süratle yürütüleceğini belirtti. Gürcistan yönetimi de olaya ilişkin teknik ve adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı kazası sonucu şehit olan personellerin de isimleri belli olmaya başladı. Niğdeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın şehadet haberi Niğde'de ulaştı ve büyük biz üzüntüye neden oldu. Kayseri 12. Hava Üs Komutanlığında görev yaptığı belirtilen, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın ailesinin Niğde Merkezde yaşadığı, Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Havuzlu Köyünden olduğu öğrenildi. Niğdeli Şehit Burak Özkan'ın defin işlemleri ile ilgili bilgi ise henüz netlik kazanmış değil.