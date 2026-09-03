Nihat Pancar’ın gemideki son görüntüleri umutları arttırdı

İş aramak amacıyla 3 ay önce Kıbrıs'a gittiği bildirilen aşçı Nihat Pancar'ın, hayatını kaybedenler ya da hastanede tedavi görenler arasında yer almadığı, arama-kurtarma listelerinde kayıp olarak arandığı belirtildi.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞTİ

Eşinin kendilerine haber vermeden yola çıktığını ifade eden Özlem Pancar, şunları söyledi: "Geleceğinden haberimiz yoktu, en son saat 10.30'da bizimle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu, o da geleceğini söyledi. Feribota binerken hiçbirimize haber vermedi. Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Gelecekti, bize sürpriz yapacaktı ama kısmet olmadı. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Gemiye girişi var ama çıkışı yok. İçimde bizi arayacağına dair bir his var, umudumu koruyorum."

Babasının yolculuk planından bahsetmediğini belirten kızı Sanem Pancar ise olayı şans eseri haberlerde gördüklerini ifade ederek, "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük. Hatay'da buluşup ailecek vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti ama nasip olmadı, iyi haberlerini bekliyoruz" dedi. Ağabeyinin sağ salim bulunmasını dileyen Oktay Pancar da devlet yetkililerine güvendiklerini dile getirdi.

GEMİDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Geminin su almaya başladığı anlarda bir yolcu tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde Nihat Pancar'ın sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu anlar kadraja yansıdı. Video kaydını alan kişinin kazadan kurtulanlar arasında olduğu öğrenilirken, görüntülerin ardından Pancar ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor.