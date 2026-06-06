Nikah dairelerinde 06.06.2026 yoğunluğu

'06.06.2026' tarihini anlamlı ve unutulmaz kılmak isteyen birçok çift, bugün İstanbul'daki nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Bu özel tarihte 'evet' diyen çiftlere, aileleri ve sevdikleri de eşlik etti.

"EŞİM SENE BAŞINDAN İTİBAREN TAKİP EDİYORDU"

Bugün evlenen Sercihan-Betül Uslu çifti de bu tarihi özellikle seçtiklerini belirtti. Betül Uslu: "Eşim özellikle bu tarihi almak istedi. Her şeyi yaptı ve aldı bu tarihi. Eşim senenin başından itibaren bu tarihi takip ediyordu" dedi. Sercihan Uslu ise: "Ben özellikle bu tarihi istiyordum. Şu an gayet mutluyum, unutması da zor bir tarih. Zaten insanın hayatı boyunca unutamayacağı bir gün, biz de böyle bir anı olsun istedik" dedi.

"BU TARİH İÇİN 1 SENE BEKLEDİK"

'06.06.2026' tarihinde evlenen bir diğer çift ise Emre-Fatmanur Bayraktaroğlu çifti oldu. Fatmanur Bayraktaroğlu: "Normalde geçen sene evlenecektik ama 06.06.2026 olsun diye bekledik. Zor oldu yine ama sonunda başarabildik" dedi.

"BU TARİH BİZİM İÇİN UNUTULMAZ OLSUN DİYE SEÇTİK"

Adem Çoşkun ile Cemile Karakaş çifti "Kesinlikle özellikle bugünü seçtik. Bugün için çok uğraştık. Çok heyecanlıyım, şu an çok konuşamıyorum ama... Özellikle bu tarih bizim için unutulmaz olsun diye bu tarihi özellikle çok isteyerek seçtik. Nasip oldu, biz de bugün nikahımızı burada kıydık. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sizleri gördüğümüz için de çok sevinçliyiz. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz. Yıldönümü unutma ihtimali falan ortadan kalktı. 06.06.26. Hediye kısmını da artık unutmuyoruz. Kendimi garantiye aldım zaten"

"BU BİZİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN ÖZEL BİR ANDIR"

Barış Erşen ile Esra Altıındirek çifti, "Valla özel bir gün, özel bir an. İnanılmaz heyecanlıyız. İnsanın hayatında çok fazla olacak bir şey değil. Biz de özel bir gün olmasını istedik. Hayırlısıyla bugün oldu inşallah. Unutulmaması adına bugünü özel kılalım istedik. Ya heyecan var tabi. Bakalım ya. Bayılacağım heyecandan, bende aşırı heyecan var" dedi.

BAĞCILAR'DA ÖZEL TARİHE YOĞUN İLGİ

Özel tarihlerde yaşanan nikah yoğunluğu bu sene de 06.06.2026 tarihi için geçerli oluyor. Bağcılar'da evlilik tarihlerinin bu özel günde olmasını isteyenler Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'na akın etti. Evlilik tarihlerinin hem akılda kalıcı hem de özel olduğunu belirten gelin ve damatlara, nikahları sonrası Bağcılar Belediyesi tarafından hediyeler takdim edildi.

Günün anlam ve önemi hakkında konuşan gelin Aslı Şanlı, "Tarihteki uyumu beğendiğimiz için seçtik. Damat beyin unutmaması açısından mantıklı bir karar. Herkese mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir tarih, çok güzel şeyler getirsin bize" dedi.

"6'LAR BİZİM İÇİN ŞANSLI RAKAM OLDU"

Gelin İlayda Turgut ise bu tarihe karar verme süreçlerini anlatarak, "Haziran ayına karar verdik. Haziran olunca da 2026 yılı, Haziran ayı da 6. ay. Bir bakalım 6'sı mı, 16'sı mı, 26'sı mı uygun olacak dedik. Şansımıza 6'sı da cumartesi gününe denk geliyordu. Biz de 06.06.2026 tarihini tercih ettik. Söylerken bile bir ahengi var. Mutluyuz, heyecanlıyız. 2027 çiftlerine de buradan sesleniyorum. İnşallah siz de benim gibi istediğiniz tarihi yakalayabilirsiniz" dedi.

"YAKLAŞIK 60 TANE NİKAHIMIZ VAR"

Nikah yoğunluğu hakkında konuşan nikah memuru Halil İbrahim Albayrak, "Zamane gençlerimiz, günümüzün gençleri böyle özel tarihlere özen gösteriyor. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak 06.06.2026 tarihini bu gençlerimize ayırdık. Sabah 10.30'da başladık nikah kıymaya, gece 22.30'a kadar da nikah işlemlerimiz devam edecek. Hiçbir gencimizi geri göndermedik. Yaklaşık 60 tane nikahımız var bugün. Bu gençlerimize bu özel günde katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu yoğunluk, tarihin özel olması nedeniyle oluştu. Hem misafirlerimiz hem de çiftlerimiz açısından oldukça yoğun bir talep vardı ve bu talebin tamamını belediye olarak karşıladık" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör