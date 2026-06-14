Nikah sonrası piknik faciaya dönüştü! Serinlemek için çaya giren İsa akıntıya kapıldı

Olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vakıf Aksu (17), Hasan Gülüsarı (20), Ali Yıldız (19) ve İsa Özkul, serinlemek amacıyla Göksu Çayı'na girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle gençler zor anlar yaşadı. Gençlerden Vakıf Aksu, Hasan Gülüsarı ve Ali Yıldız kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 18 yaşındaki İsa Özkul akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

TÜM EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, akıntıya kapılan 4 gençten 3'ünün ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldığı belirtilirken, kayıp İsa Özkul'u bulmak için tüm imkânların seferber edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

VALİ KÜÇÜK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Olayın ardından bölgeye giden Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Göksu Çayı ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken, kayıp gence ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde nikah sonrası pikniğe giden 4 kişi serinlemek için girdikleri Göksu Çayı'nda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin kurtardığı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, kaybolan İsa Özkul'u arama çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör