Nil nehrinde kaya oymaları bulundu

Nil Nehri'nde keşif çalışması yapan araştırmacılar Antik Mısır firavunlarını resmeden kaya oymaları buldu. Asvan yakınında yapılan keşifte hiyerogliflere de rastlandı. Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada Mısırlı ve Fransız arkeologlardan oluşan bir ekibin su altında çeşitli kaya oymaları ve yazıtlar keşfettiğini duyurdu. Kaya oymaları arasında III. Amenhotep, IV. Thutmose, II. Psamtik ve Hofra gibi firavunların tasvirleri yer alıyor. Bunlardan ilk ikisi MÖ 1400 - MÖ 1352, diğer ikisiyse MÖ 595 - MÖ 570 civarında hüküm sürmüştü.