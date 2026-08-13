Nilda’nın katili mezarlıkta yakalandı

Şişli Mecidiyeköy'de 5 Ağustos gecesi nöbetçi eczaneden ilaç alan kız kardeşini beklediği sırada, takıntılı eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) tarafından tabancayla vurularak katledilen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in cinayetinde sıcak gelişme yaşandı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Ayazağa'daki ormanlık alanda, öldürdüğü genç kızın mezarı yakınında kıskıvrak yakalandı.

EŞYALAR ELE VERDİ

Gözaltına alınan katil zanlısı Nazir Ilgın'ın, cinayetin ardından öldürdüğü Nilda Müge Şahin'in mezarının başına gelerek buraya bazı eşyalar bıraktığı ortaya çıktı. Durumu fark eden genç kızın kardeşinin polise haber vermesi üzerine bölgeyi ablaya alan ekipler, katil zanlısını mezarlığın hemen yanındaki ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ilk ifadesinde olayda kullandığı silahı denize attığını söylediği öğrenildi. Ayrılığı kabullenemeyen Ilgın hakkında cinayetten sadece 9 gün önce şikayet üzerine uzaklaştırma kararı çıkarıldığı ve adli kontrolle serbest kaldığı, ayrıca 2021'de bir hemşireyi bıçaklamaktan 14 yıl hapis cezası alıp cezaevinden tahliye edildiği saptanmıştı.