Haberler Yaşam Haberleri Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok: Termal kamera ve dronlarla aranıyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:32

Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok: Termal kamera ve dronlarla aranıyor!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 gün önce kaybolan Nimet Kılıç'tan bir iz yok. Kayıp şizofreni hastası kadın, termal ve dron kameraları ile aranıyor.

İHA Yaşam
Nimet Kılıç’tan 6 gündür iz yok: Termal kamera ve dronlarla aranıyor!
  • ABONE OL

Çınar'a bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (42), 22 Ocak sabahı saat 05.12'de evden ayrıldı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

6 GÜNDÜR BİR İZ YOK

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy çevresi ve sulak alanlarda Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), DÜ Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları 6'ncı gününde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kayıp kadını arama çalışmalarında termal kamera ve dronlar da kullanılıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok: Termal kamera ve dronlarla aranıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz