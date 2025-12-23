BJK EUROCUP MÜCADELESİ! Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT EuroCup'ta fırtına gibi esen Beşiktaş GAİN, 2025 yılının son Avrupa sınavını Almanya'da veriyor. Geride kalan 11 haftada topladığı 8 galibiyetle grubunda 2. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, 5 galibiyeti bulunan Niners Chemnitz karşısında parkeye çıkıyor. Geçtiğimiz hafta galibiyet serisi sona eren temsilcimiz, Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak bu maçla yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu zorlu mücadelenin yayın saati ve kanal bilgileri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.
EuroCup B Grubu 12. hafta karşılaşmasının programı şu şekildedir:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|BKT EuroCup (12. Hafta)
|Maç
|Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN
|Tarih (Ne Zaman)
|23 Aralık 2025 Salı (Bugün)
|Saat (Saat Kaçta)
|21:00 (TSİ)
|Salon
|Messe Chemnitz Spor Salonu (Chemnitz, Almanya)
11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya 2. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez karşılaştığı Niners Chemnitz'i İstanbul'da 93-88 mağlup etmeyi başarmıştı.
Alman ekibi 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Chemnitz, kendi evinde taraftar desteğiyle sürpriz peşinde olacak.