Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:01

BJK EUROCUP MÜCADELESİ! Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) B Grubu 12. hafta mücadelesinde Almanya deplasmanına çıkıyor. Yılı galibiyetle kapatmak ve grup liderliği iddiasını sürdürmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Niners Chemnitz ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İstanbul'da mağlup ettiği rakibi karşısında rövanşı da almayı hedefleyen Beşiktaş'ın bu kritik randevusu öncesi tüm detaylar belli oldu. Peki, Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgileri.

BJK EUROCUP MÜCADELESİ! Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BKT EuroCup'ta fırtına gibi esen Beşiktaş GAİN, 2025 yılının son Avrupa sınavını Almanya'da veriyor. Geride kalan 11 haftada topladığı 8 galibiyetle grubunda 2. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, 5 galibiyeti bulunan Niners Chemnitz karşısında parkeye çıkıyor. Geçtiğimiz hafta galibiyet serisi sona eren temsilcimiz, Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak bu maçla yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu zorlu mücadelenin yayın saati ve kanal bilgileri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

NİNERS CHEMNİTZ - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 12. hafta karşılaşmasının programı şu şekildedir:

Detay Bilgi
Organizasyon BKT EuroCup (12. Hafta)
Maç Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN
Tarih (Ne Zaman) 23 Aralık 2025 Salı (Bugün)
Saat (Saat Kaçta) 21:00 (TSİ)
Salon Messe Chemnitz Spor Salonu (Chemnitz, Almanya)

NİNERS - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş basketbol maçı Türkiye'de TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilecek.

11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya 2. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez karşılaştığı Niners Chemnitz'i İstanbul'da 93-88 mağlup etmeyi başarmıştı.

Alman ekibi 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Chemnitz, kendi evinde taraftar desteğiyle sürpriz peşinde olacak.

BJK EUROCUP MÜCADELESİ! Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
