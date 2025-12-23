BJK EUROCUP MÜCADELESİ! Niners Chemnitz - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT EuroCup'ta fırtına gibi esen Beşiktaş GAİN, 2025 yılının son Avrupa sınavını Almanya'da veriyor. Geride kalan 11 haftada topladığı 8 galibiyetle grubunda 2. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, 5 galibiyeti bulunan Niners Chemnitz karşısında parkeye çıkıyor. Geçtiğimiz hafta galibiyet serisi sona eren temsilcimiz, Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak bu maçla yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu zorlu mücadelenin yayın saati ve kanal bilgileri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.