Haberler Yaşam Haberleri Niran Ünsal gözaltında
Giriş Tarihi: 24.05.2026

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasaklı madde kullanımına ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleriyle Muğla'da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Niran Ünsal ve Mirgün Sırrı Cabas'ın da olduğu öğrenildi. Jandarma İl Komutanlığında ifade veren Cabas, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada biyolojik örnek veren Cabas serbest bırakıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

