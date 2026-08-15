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Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:14

Nişana yolunda feci kaza: 5 ölü, 3’ü ağır, 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'dan Muş’a nişan töreni için gidenleri taşıyan minibüs, Lice ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 11 kişi ise yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Nişana yolunda feci kaza: 5 ölü, 3’ü ağır, 11 kişi yaralandı
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Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için giden yolcuların içerisinde bulunduğu 41 AFM 446 plakalı minibüs, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolü kaybetti. Takla atan minibüsün yolun kenarına devrilmesi sonucu feci kaza meydana geldi. Kazada, olay yerinde iki kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgele 112 Acil Servis, ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi, acil serviste doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 11 kişinin tedavilerinin ise, hastanelerde devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

Diyarbakır Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Ağustos 2026 günü saat 09.00 sıralarında, Lice ilçemiz Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı vatandaşlarımız hastanelere nakledilmiştir. Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir" denildi.

#MUŞ #LİCE #DİYARBAKIR

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