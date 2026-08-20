Nişanda fenalaştı, hastanede hayata tutunamadı

Trabzon limanında sağlık personeli olarak görev yapan evli ve iki kız babası Aydın Özkul (50), önceki gün Rize'de bir yakınının nişan törenine katıldı. Tören sırasında kalp krizi geçiren Özkul, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde Özkul'un kalp damarlarından ikisinin tıkalı olduğu belirlendi. Bunun üzerine acil olarak anjiyoya alınan Özkul'un tıkalı damarları açıldı.

İKİ GÜN SONRA ACI HABER

Anjiyonun ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen 50 yaşındaki Aydın Özkul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki gün sonra hayatını kaybetti. Özkul'un ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.