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Giriş Tarihi: 10.4.2025

Nisanda kar yolları kapattı

SERKAN ATICI
Nisanda kar yolları kapattı
Bu sene yaz mevsimini erken karşılayan Amasya'da bir süredir yaz sıcakları etkili oluyordu. Son haftada yurdun birçok gölgesinde etkili olan soğuk hava, Amasya'ya da kar getirdi. Amasya'nın yüksek kesimli yerleri beyaza bürünürken 24 köyün yolu ise ulaşıma kapandı. Nisan ayında etkili olan kar yağışı görenleri şaşırttı. Rengârenk çiçekleri ile baharı karşılamaya hazırlanan ağaçlar karla kaplandı. Merkez, Göynücek, Suluova, Taşova ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmazken, Merzifon'da 11, Gümüşhacıköy'de 9 ve Hamamözü'nde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Nisanda kar yolları kapattı
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