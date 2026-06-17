Nişanlı çiftin ölümüne neden olmuştu! Acılı abladan çarpıcı iddialar: Yarış yaparken 50 kilometre hız sınırını aşıp…





"50 KİLOMETRE HIZ SINIRI AŞIP 160 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORLARDI"



Hayatını kaybeden genç çiftin yarım kalan hayallerinden bahseden Altıparmak, "Acımız hafiflemez ama yüreğimize su serpilmesini istiyoruz. Hayalleri vardı ikisinin de. Mislina üniversitede ziraat bölümünde okuyordu ve mezun olacaktı. Kardeşim ise askere gidecekti. En çok üzüldüğümüz şey onları özlemek. Onların yaşayamadığı hayalleri vardı. Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Benim kardeşimin asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. Ancak 50 kilometre hız sınırı bulunan bir yolda nasıl 160 kilometre hızlara çıkıldığı da araştırılmalı. Yol adeta yarış pistine dönmüş durumda. Bu tür olaylar birçok ailenin canını yakıyor. Bununla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Güvenlik kamerası kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesini istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Gerekiyorsa en üst mahkemeye kadar çıkmayı düşünüyoruz. Güvenlik kameralarının tek tek incelenmesini bekliyoruz. Adalete güveniyoruz ve davamızın peşindeyiz" şeklinde konuştu.