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Giriş Tarihi: 30.07.2026

Nişanlısından ayrılan 24 yaşındaki Umut evinde ölü bulundu

Semih KARA Semih KARA
Nişanlısından ayrılan 24 yaşındaki Umut evinde ölü bulundu
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İstanbul Şişli'de yaşayan ve geçtiğimiz pazartesi akşamı 18.30 sıralarında eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya'yı (24) evin salonunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Umut Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Abla Çiğdem, polis ekiplerine verdiği bilgide kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.'den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini anlattı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden gence ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı. Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Nişanlısından ayrılan 24 yaşındaki Umut evinde ölü bulundu
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