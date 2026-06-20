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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Nişanlısını öldürüp cesedini araziye attı

Nişanlısını öldürüp cesedini araziye attı
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Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün boş arazide yürüyen bir kişi yerde hareketsiz şekilde yatan kadını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin Sultan Ç.'ye ait olduğu ve kafasına aldığı taş darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi. Sultan Ç.'nin nişanlısı Vedat Ç.'den şüphelenen yakınları şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Nişanlısını öldürüp cesedini araziye attı
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