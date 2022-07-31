Nişanlısının gözü önünde öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da önceki gün gece saatlerinde İbrahim Öncel, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Ecem Naz K. ile birlikte yürüdükleri sırada Arif M. adlı kişinin sözlü sataşmasına maruz kaldı. Sataşmaya aldırmadan yoluna devam etmeye çalışan İbrahim Öncel, arkalarından gelmeye devam eden Arif M. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavga sırasında Arif M., Öncel'i defalarca bıçaklayıp kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öncel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ecem Naz K. polise verdiği ifadede, "Eli bıçaklı tanımadığımız biri sözlü sataştı, sonra saldırdı" dedi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Arif M.'yi gözaltına aldı. Evlilik hazırlığındayken sokakta uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Öncel, dün toprağa verilirken adliyeye sevk edilen şüpheli Arif M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arif M.'nin saldırdığı, Öncel'in yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.