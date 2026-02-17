Nişantaşı’nda başına sıva parçaları düşen çocuk yaralandı

Olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi. Okul binasındaki sıva parçaları binadan koparak aşağı düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Ö.A.D.'nin üstüne kopan sıva parçaları düştü. Neye uğradığını şaşıran çocuk başından yaralandı. Parçaların düştüğü kaldırımda tekerlekli sandalyede kitap satan engelli Erdal Yalçın ise yara almadan kurtuldu.

ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI; ENGELLİ ERDAL YALÇIN KURTULDU

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çocuğun tedavisinin ardından şikayetçi olacağı öğrenildi. Sıva parçalarının düştüğü kaldırım ise, zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.

'DEHŞET İÇİNDEYDİM; YUKARIDAN BİRŞEYLER DÜŞTÜ'

Olayı gören çiçek satıcısı ise, "Ben bilmiyordum, tezgahdaydım. Burada bir kargaşa oldu. Zaten bakınca çocukmuş herhalde bilmiyorum. Kafasına düşmüş, sonra da orayı kapattılar" ifadelerini kullandı.