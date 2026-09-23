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Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:31

Nişantaşı’ndaki mağazadan kıyafetlerin parasını ödemeden çıkan genç kadın yakalandı

Sosyal medya içerik üreticisi Sevinç K. (28), Nişantaşı’ndaki bir iş yerinden 47 bin 860 lira değerindeki 24 parça ürünü alıp ödeme yapmadan ayrılmak isterken yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Sevinç K.’nin daha önce aynı mağazada benzer bir olayla ilişkilendirildiği, ayrıca 2021 yılında arkadaşının çantasından para aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Nişantaşı’ndaki mağazadan kıyafetlerin parasını ödemeden çıkan genç kadın yakalandı
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17 Ağustos günü Nişantaşı'nda bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı. İhbar üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, sosyal medya içerik üreticisi Sevinç K.'nin (28) iş yerinde bulunan toplam 47 bin 860 lira değerindeki 24 parça ürünü aldığı, ardından ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği belirlendi. Sevinç K., bu sırada işletme çalışanları tarafından durduruldu.

AYNI MAĞAZAYLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE İNCELEME

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı, ancak mağaza çalışanlarının o tarihte şikâyetçi olmadığı tespit edildi.

2021 YILINDA ARKADAŞININ ÇANTASINDAN PARA ALDIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında Sevinç K.'nin 2021 yılında da bir hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alındığı belirlendi. İddiaya göre Sevinç K., arkadaşıyla birlikte bir kafede oturduğu sırada arkadaşının kısa süreliğine yanından ayrılmasını fırsat bilerek çantasında bulunan bir miktar parayı aldı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Sevinç K.'nin gözaltına alındığı kaydedildi. Nişantaşı'ndaki son olayla ilgili yakalanan Sevinç K. hakkında hırsızlık suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NİŞANTAŞI

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