SON DAKİKA… Dolandırıcılara 10 ilde eş zamanlı operasyon! banka hesaplarındaki işlem hacmi dudak uçuklattı: Tam 46 milyon TL!

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve mal güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha gösterilmeyecek; suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.