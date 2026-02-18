SON DAKİKA… Dolandırıcılara 10 ilde eş zamanlı operasyon! banka hesaplarındaki işlem hacmi dudak uçuklattı: Tam 46 milyon TL!

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar, vatandaşları farklı yöntemlerle kandırarak maddi menfaat sağlayan organize suç yapılarının deşifre edilmesine yönelik olarak planlandı.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda, 423 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
KAMU GÖREVLİSİ VE BANKACI KILIĞI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin; kendilerini polis, savcı, banka görevlisi, medyum ve büyücü olarak tanıttıkları, ayrıca iş bulma vaadiyle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şebekelerin kullandığı banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve mal güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha gösterilmeyecek; suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.