Nöbetten çıkan anestezi teknikerinin sır ölümü: Eşi gözyaşlarına boğuldu! ’Ne oldu söylesenize’

Giriş Tarihi: 19.02.2026 14:28

Antalya'da gece nöbetinden çıkan anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan (33) haber alınamadı. Buhan'a ulaşamayan mesai arkadaşları, cansız bedenini otoparktaki otomobilinde buldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanede görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan gece nöbetinden sonra haber alınamadı. Telefona çıkmayınca şüphelenen mesai arkadaşları, Buhan'ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Arkadaşları, Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gördü. Kontrolde, Buhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

'ÖLDÜ MÜ, SÖYLESENİZE'

Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi. Yere oturarak ağlayan kadın, "Ne oldu, öldü mü? Söylesenize" dedi. Polis, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İncelemenin ardından Buhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca araçtaki incelemede; anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz