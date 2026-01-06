Noel ağacı katliamı

Batı merkezli olan Noel ağacı modasının arkasında büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Her yıl aralık ayının sonunda evlere kurulan ağaçlara dair Euronews sitesinde bir haber yayınlandı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Her yıl yaklaşık 10 milyon gerçek Noel ağacı çöplüğe gidiyor. Bu ağaçlar üzerleri toprakla kapatılarak atıldığında, doğada olduğu gibi oksijenli değil, oksijensiz koşullarda ayrışıyor. Bu süreç yalnızca çok yavaş ilerlemekle kalmıyor ve bir ağacın tamamen parçalanması yıllar alabiliyor. Aynı zamanda metan ve karbondioksit gibi sera gazları üreterek çevreye zarar veriyor."