Norm fazlasına son ‘depo okul’ geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminin kanayan yarası haline gelen bir öğrencisi olan okullar ile ilgili adım atılacağını kaydetti. Bakan Tekin, bu dönem tek bir öğrencisi olan 41 okul açtıklarını belirtirken bazı illerde yığılma yaşanan öğretmen varlığını dengelemek için "depo okul türü"nün hayata geçirileceğini açıkladı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sayıştay'ın kamu zararı açısından Milli Eğitim Bakanlığı okullarını denetlediğini belirten Bakan Tekin, sisteme dair şunları söyledi: "Şu anda yaklaşık olarak 80 bin servis aracıyla öğrenci taşıyoruz. Bir anlamda depo okul, öğrenciyi değil öğretmenimizi taşıyalım. Öğretmeni taşıyalım istiyoruz ama öğretmenimizin de bağlı olduğu bir okul olacak. Bu okula tayin isteyen öğretmenimize diyeceğiz ki 'Burası diğer okullardan farklı. İstiyorsanız burayı tercih edin, isteyen tercih eder'. Geldiğinde de diyeceğiz ki 'Bu okulun hinterlandı var. Bu hinterland içerisindeki okullara bu dersleri vermek üzere gideceksiniz'. Dolayısıyla Sayıştay denetimindeki norm fazlası sıkıntısını da aşmış olacağız". Bakan Tekin, depo okul türü kapsamında öğretmenlerin taşınması konusunda ücretlendirmede farklı uygulama olmayacağını da sözlerine ekledi.