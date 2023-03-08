Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri – Nüfus Müdürlükleri Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Çeşitli nedenlerden dolayı gitmek isteyenler, Nüfus Müdürlüğü kaçta açılıyor diye sorar. Hafta içi Nüfus Müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor diye araştıranların çoğu, zaman ayırmak konusunda sıkıntı yaşayan kişilerdir. Her ne kadar önceden randevu alınmış olsa da vatandaşlar, 2023 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri kaç diye merak eder. Hafta sonu Nüfus Müdürlüğü açık mı yoksa kapalı mı? Hafta sonu için randevu oluşturulabilir mi?

Nüfus Müdürlüğü Kaçta Açılıyor?

Nüfus Müdürlükleri, çeşitli nedenlerden dolayı birçok vatandaşın gitmek zorunda olduğu bir kurumdur. Bu kurumun mesai saatleri ise çalışanlar, okuyanlar, şehir dışında olanlar veya farklı nedenlerden dolayı vakit bulamayanlar için önemlidir. 2023 yılı düzenlemesine göre Nüfus Müdürlüklerinin mesai saatleri, 08:30 ile 16:30 arasındadır. Öğle yemeği arası ise 12:30 ile 13:30'dur. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı Nüfus Müdürlükleri hafta içi mesai saatlerini biraz uzatabilirler. Randevu saatini kaçırmamak için 15-20 dakika önceden gelmek olası bir mağduriyeti büyük ölçüde önlemeyi sağlar. Her kamu kurumunun olduğu gibi Nüfus Müdürlükleri de hafta sonları açık değildir. Ek olarak resmi ve dini bayram tatillerinde de hizmet vermemektedirler.

Nüfus Müdürlüğü Hangi İşlere Bakar?

Tüm vatandaşlık işlemleri ve nüfus hizmetleri ile ilgilenen Nüfus Müdürlükleri, bu işlerin mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesinden sorumludur. Temel görevleri içinde, nüfus kütüklerinin doğru ve güncel bir şekilde düzenlenmesi ile kayıt altına alınması bulunur. Aynı zamanda çalışanların bütün özlük işlemleri ile ilgilenen bir kurumdur. Vatandaşlık ve nüfus işlerinin yanı sıra, adres ile ilgili işlemler söz konusu olduğunda da Nüfus Müdürlüklerine başvurulması gerekir. Ek olarak aşağıdaki işlemleri yürütür. Bunlar arasında;

Doğum işlemleri

Kimlik kartı çıkarma, kimlik kartı yenileme

Ölüm işlemleri

Mavi kart başvurusu

Türk vatandaşlığına geçme veya vatandaşlıktan çıkma

Uluslararası aile cüzdanı çıkarma

Pasaport işlemleri

Sürücü belgesi çıkarma

Evlenme veya boşanma işlemlerini yürütmek gibi görevler yer alır.