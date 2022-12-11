Haberler Yaşam Haberleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden pasaport açıklaması: “Hiçbir vatandaş mağdur edilmiyor”
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:37 Son Güncelleme: 11.12.2022 14:52

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden pasaport açıklaması: “Hiçbir vatandaş mağdur edilmiyor”

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına dair bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan haberleri yalanlayarak önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada nüfus müdürlüklerinde hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapıldığı da vurgulandı. İşte o açıklama...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden pasaport açıklaması: “Hiçbir vatandaş mağdur edilmiyor”

Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına dair bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan haberler sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

"PASAPORT TALEBİ 3 MİLYON 650 BİNİ AŞTI"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaştığını ifade ederek "Daha önceki uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebi, bu yıl daha yıl bitmeden 10 Aralık itibariyle 3 milyon 650 bini aşmış olup yıl sonunda ise iki katını bulması beklenmektedir" denildi.


GÜNLÜK 48 BİN PASAPORT TALEBİNE RAĞMEN HİÇBİR VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEDİ

Açıklamanın devamında, "Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" ifadelerini kullanıldı.


HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU EK MESAİ YAPILIYOR!

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden pasaport açıklaması: “Hiçbir vatandaş mağdur edilmiyor”
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